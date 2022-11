Lavori a Piazza della Vittoria, si avvicina la data di inizio | Incontro con i Commercianti - Tuttoggi

In vista dell’apertura del cantiere, l’amministrazione comunale ha organizzato un incontro pubblico con i commercianti per condividere le tempistiche degli interventi e le modifiche alla circolazione che entreranno in vigore prima del periodo natalizio.

L’incontro, a cui parteciperanno il sindaco Andrea Sisti, l’assessore Manuela Albertella, il Comandante della Polizia Municipale Massimo Coccetta, il dirigente Francesco Zepparelli ed i tecnici del Comune di Spoleto, si terrà mercoledì 16 dicembre alle ore 21 al Complesso Monumentale di San Nicolò.