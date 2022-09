Rivoluzione viabilità in piazza della Vittoria, lavori al via a novembre

“Stiamo procedendo nel pieno rispetto delle tempistiche ipotizzate nella scorsa primavera, con l’imperativo di completare tutti i lavori prima della prossima estate – ha spiegato il sindaco Andrea Sisti – Per quanto riguarda l’organizzazione della circolazione e della sosta su piazza Garibaldi è in piedi un’interlocuzione con i commercianti. Ci siamo incontrati anche questa estate e abbiamo ragionato insieme su alcune ipotesi. Torneremo ovviamente a farlo con l’obiettivo di arrivare ad una soluzione condivisa”.

Al netto infatti della pedonalizzazione del primo arco, resta la necessità di regolamentare il transito e la sosta delle auto in piazza Garibaldi in vista della rivoluzione della viabilità in piazza della Vittoria, definendo l’organizzazione dell’accesso vicino la chiesa di San Gregorio Maggiore e del secondo arco della Porta Leonina.

L’intervento, che rientra tra quelli finanziati con le risorse di Agenda Urbana (Asse 6 Por Fesr Sviluppo Urbano Sostenibile) ottenute dal Comune di Spoleto nel 2015, ha un costo complessivo di circa 450.000 euro, esattamente 446.159,91 euro, a cui vanno aggiunti circa 160.000 euro di Iva e spese tecniche.

Le offerte dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 13 del 12 ottobre 2022. I lavori, che inizieranno indicativamente a novembre, dovranno essere completati in 150 giorni a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori e si concluderanno nella primavera 2023.