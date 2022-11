Si laurea e diventa mamma in meno di 24 ore, il dolce record di Benedetta - Tuttoggi

Il 28enne papà Davide Ceccherini, tifernate di origine ma anch’esso residente a Pieve Santo Stefano, ci ha raccontato come il timore più grande “non fosse la discussione ma che il bebè nascesse in macchina, ancor prima di arrivare a Perugia! Visto lo stato in cui era, fortunatamente, la commissione ha fatto sì che si laureasse per prima e poi siamo andati via di corsa”.

…e poi mamma

Appena dopo la proclamazione, infatti, i futuri genitori hanno subito ripreso la strada di casa, ma poiché le contrazioni sono diventate molto più dolorose i due sono stati costretti a fermarsi all’ospedale di Città di Castello, dove Benedetta è stata ricoverata nella tarda mattinata di martedì.

Il lunghissimo travaglio è continuato fino a notte fonda, quando alle 2.50 di mercoledì 16 è finalmente nata Vittoria. Di sicuro un nome che descrive benissimo questa incredibile storia, durata precisamente 17 ore. La foto di Benedetta sul letto d’ospedale, con la bimba e la corona d’alloro in testa, riassume ancora meglio la dolce impresa della 23enne.

“Che giornata indescrivibile – ha commentato papà Davide – partita al mattino con una laurea e terminata nella notte con la nascita di nostra figlia. E’ stato qualcosa di unico, un’emozione che non ha paragoni!”. E poi rivolto alla compagna Benedetta: “C’è poco da dire, sei speciale!”.