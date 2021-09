“L’Ammalato immaginario” e “La Serva padrona” fanno tappa a Terni

Dopo il grande successo di pubblico ieri al Teatro Comunale di Todi, prosegue la 75ma Stagione Lirica Sperimentale di Spoleto e dell'Umbria

Dopo il grande successo di pubblico ieri al Teatro Comunale di Todi, prosegue la 75ma Stagione Lirica Sperimentale di Spoleto e dell’Umbria con il dittico di intermezzi settecenteschi L’AMMALATO IMMAGINARIO e LA SERVA PADRONA. La serata di ieri ha visto arrivare in teatro per l’occasione numerosi studenti e cittadini tuderti che hanno assistito allo spettacolo con grande entusiasmo e partecipazione. La regia e la messa in scena essenziale di Andrea Stanisci – con luci di Eva Bruno e costumi di Clelia De Angelis – unitamente alla direzione musicale attenta del Maestro Pierfrancesco Borrelli hanno offerto al pubblico una serata leggera e divertente. Appuntamento quindi per questa sera al Teatro Sergio Secci di Terni alle ore 20.30.

La direzione dell’Ensemble strumentale del Teatro Lirico di Spoleto è affidata al maestro Pierfrancesco Borrelli, mentre la regia e l’allestimento scenico a Andrea Stanisci. Luci di Eva Bruno e costumi di Clelia De Angelis. Maestro al cembalo Davor Krkljus.

Ne L’ammalato immaginario si alterneranno nella parte di Erighetta Chiara Boccabella e Giorgia Teodoro; nella parte di Don Chilone Alberto Petricca e Matteo Lorenzo Pietrapiana. In scena con loro il mimo Diletta Masetti. Ne La serva padrona il cast sarà composto da Elena Finelli ed Elena Salvatori nella parte di Serpina; Roberto Calamo e Luca Simonetti nella parte di Uberto; Valentino Pagliei sarà Vespone.

BIGLIETTI IN VENDITA presso le rivendite Ticket Italia (a Spoleto Box 25 – Piazza della Vittoria, 25 Tel. 0743.47967, aperto dal lunedì al sabato; dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30. Chiuso il sabato pomeriggio) e sul sito di Ticket Italia al seguente link: https://ticketitalia.com/teatro/75-stagione-lirica-sperimentale-2021.

A TERNI biglietteria Teatro Secci, aperta il 25 settembre dalle ore 16.30 a inizio spettacolo. Per informazioni chiamare i numeri 0743.222889/338.8562727 oppure visitare i siti www.ticketitalia.com e www.tls-belli.it.

Ricordiamo che per accedere in teatro sarà necessario presentarsi muniti di mascherina, GREEN PASS e documento d’identità valido, come da normativa vigente.