Gessica Laloni coordinatrice dipartimento nazionale Giovani di Italia Viva

Nuovo incarico per Gessica Laloni, la giovane nocerina già segretaria provinciale di Italia viva di Perugia. Insieme al deputato Massimo Ungaro, Gessica Laloni coordinerà il dipartimento Giovani. “Uno spazio volto all’elaborazione di proposte politiche su un tema fondamentale di oggi e di domani, i giovani! Per scongiurare il rischio di perdere un’intera generazione e ridare dignità e opportunità alle giovani donne e ai giovani uomini del nostro Paese, riteniamo sia urgente progettare un piano multidimensionale per l’occupazione, la formazione e l’emancipazione giovanile”.

Gessica Laloni: “Emergenza giovanile priorità”

“Certi che l’emergenza giovanile debba essere una delle priorità dell’azione di governo e del Piano di Ripresa e Resilienza del Next Generation EU, ci impegniamo nell’elaborazione di proposte per la nostra generazione che abbiano una vocazione riformista, democratica e liberale.Chiunque voglia darci una mano è benvenuto,https://www.italiaviva.it/iscriviti_giovani_cantiere“.