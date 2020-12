La Sir supera in 3 set anche Piacenza dell’ex Bernardi

La Sir supera in tre set anche Piacenza guidata dall’ex Bernardi. I Block Devils non si sono fatti distrarre dalle voci del possibile addio a fine stagione di mister Heynen ed hanno dominato un avversario temibile, spingendo sull’acceleratore nei momenti decisivi del match.

Tre punti che riportano i Block Devils in testa alla Superlega, con un ulteriore punto di vantaggio sulla Lube, che sabato ha superato Ravenna solo al tiebreak in rimonta.

Sir Safety Conad Perugia – Gas Sales Bluenergy Piacenza 3 – 0

(25-20; 25-19; 25-21)

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Travica 1, Atanasijevic 15, Ricci 7, Solè 10, Leon 9, Plotnytskyi 10, Colaci (libero), Zimmermann 1, Vernon-Evans 1, Piccinelli, Biglino. N.e.: Ter Horst, Russo (libero), Sossenheimer. All. Heynen, vice all Fontana.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Baranowicz 1, Antonov 7, Mousavi 2, Polo 8, Russell 5, Clevenot 12, Scanferla (libero), Botto 3, Tondo, Fanuli. N.e.: Izzo, Candellaro. All. Bernardi, vice all. Botti.

Arbitri: Marco Zavater – Bruno Frapiccini

LE CIFRE – PERUGIA: 19 b.s., 2 ace, 58% ric. pos., 33% ric. prf., 59% att., 10 muri. PIACENZA: 14 b.s., 1 ace, 43% ric. pos., 11% ric. prf., 47% att., 7 muri.

La partita

Dopo l’equilibrio iniziale, i Block Devils alzano il muro su Russell e compagni e trovano continuità nella fase d’attacco. Break decisivo per il 12-8. Un vantaggio che la Sir mantiene sino al 25-20 finale, impedendo a Piacenza di rientrare.

Stessa inerzia nel secondo set, con l’equilibrio iniziale rotto dall’affondo sul turno in battuta di Atanasijevic, che torna all’ace al PalaBarton, dopo quello di Vibo (12-8).

Piacenza trova il break per il 18-15 con Russell, ma la Sir, nonostante qualche errore di troppo al servizio, chiude a suo favore senza troppi affanni anche il secondo set (25-19).

L’equilibrio nel terzo set dura fino al 4 pari. Poi la Sir prende il largo, grazie al suo muro e sotto la sapiente regia di Travica.

Plotnytskyi alterna in attacco giocate di potenza e di astuzia, anche se stasera non trova il servizio. L’ace lo trova Piacenza per il 19-15. Che poi con Antonov alza il muro.

Proprio gli errori in battuta di Perugia danno a Piacenza la possibilità di rientrare in gioco con orgoglio, sfruttando le giocate di Clevenot. Sul 21-20 Heynen chiama i suoi.

Leon mette a terra uno scambio lunghissimo, che vale il 22-20. Plotnytskyi va ancora a segno.

Palla match con la giocata di Solè. Che poi la chiude in battuta 25-21.

Il commento del Drago Travica

Il Drago Travica invita a non sottovalutare questa vittoria: “Giocavamo contro un avversario forte. È vero che erano senza opposto, ma Piacenza ha una rosa completa e di alto livello. Abbiamo sbagliato un po’ troppo in battuta, però per il resto il cambiopalla ha funzionato, abbiamo tenuto un buon ritmo e siamo stati bravi a concretizzare le situazioni favorevoli. Vincere 3-0 contro Piacenza è tanta roba”.

Ora a Tour per il super derby di Champion

La Sir torna in testa alla Superlega, con due punti di vantaggio sulla Lube Civitanova. E con la gara da recuperare tra le due prime della classe che deciderà il primato momentaneo in questo campionato segnato dal Covid.

E proprio la Lube sarà il primo avversario della Sir, martedì, nel super derby di Champions per la “bolla” dell’andata della Pool B che si disputerà a Tours.

(A breve commenti e tabellino)