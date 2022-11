La Sir piega Milano 3-0 e avanza a punteggio pieno GALLERY

Con Leon a riposo precauzionale i Block Devils conquistano la sesta vittoria piena su altrettante partite in Superlega

La Sir prosegue il suo percorso netto in Superlega, conquistando contro l’Allianz Milano la sesta vittoria da 3 punti su altrettante partite.

Senza Leon, tenuto fermo per i postumi dell’incidente nella finale di Superlega ma presente al PalaBarton, e con anche Russo a riposo, i Block Devils hanno vinto per 3-0. Anche se Milano ha opposto una coriacea resistenza, come dimostrano i parziali dei primi due set.