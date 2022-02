La Sir piega dai 9 metri la resistenza di Vibo (3-0)

Leon e compagni micidiali al servizio, altro passo verso la conquista matematiche del primo posto nella stagione regolare

La Sir piega la resistenza di Vibo e vince 3-0 in terra di Calabria. Una partita più impegnativa di quanto non dica il risultato finale, come dimostrato anche dai parziali.

Massimo COLACI, difesa durante Tonno Callipo Calabria VIBO VALENTIA – Sir Safety Conad PERUGIA, 10ª giornata di ritorno Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso PalaMaiata Vibo Valentia IT, 27 febbraio 2022. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2022-02-27/_ND53961] Le tifoserie riunite mandano un messaggio di Pace durante Tonno Callipo Calabria VIBO VALENTIA – Sir Safety Conad PERUGIA, 10ª giornata di ritorno Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso PalaMaiata Vibo Valentia IT, 27 febbraio 2022. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2022-02-27/_ND53875-Pano] Dragan TRAVICA, palleggio durante Tonno Callipo Calabria VIBO VALENTIA – Sir Safety Conad PERUGIA, 10ª giornata di ritorno Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso PalaMaiata Vibo Valentia IT, 27 febbraio 2022. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2022-02-27/_MB68806] esultanza durante Tonno Callipo Calabria VIBO VALENTIA – Sir Safety Conad PERUGIA, 10ª giornata di ritorno Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso PalaMaiata Vibo Valentia IT, 27 febbraio 2022. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2022-02-27/_ND54305] Wilfredo LEON VENERO, attacco durante Tonno Callipo Calabria VIBO VALENTIA – Sir Safety Conad PERUGIA, 10ª giornata di ritorno Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso PalaMaiata Vibo Valentia IT, 27 febbraio 2022. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2022-02-27/_ND54195] Kamil RYCHLICKI, attacco durante Tonno Callipo Calabria VIBO VALENTIA – Sir Safety Conad PERUGIA, 10ª giornata di ritorno Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso PalaMaiata Vibo Valentia IT, 27 febbraio 2022. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2022-02-27/_ND54166] Matthew ANDERSON, attacco durante Tonno Callipo Calabria VIBO VALENTIA – Sir Safety Conad PERUGIA, 10ª giornata di ritorno Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso PalaMaiata Vibo Valentia IT, 27 febbraio 2022. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2022-02-27/_MB68725] Sebastian SOLÉ, Wilfredo LEON VENERO a muro sull’attacco di Nishida durante Tonno Callipo Calabria VIBO VALENTIA – Sir Safety Conad PERUGIA, 10ª giornata di ritorno Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso PalaMaiata Vibo Valentia IT, 27 febbraio 2022. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2022-02-27/_MB68624] esultanza durante Tonno Callipo Calabria VIBO VALENTIA – Sir Safety Conad PERUGIA, 10ª giornata di ritorno Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso PalaMaiata Vibo Valentia IT, 27 febbraio 2022. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2022-02-27/_MB68450] Sirmaniaci durante Tonno Callipo Calabria VIBO VALENTIA – Sir Safety Conad PERUGIA, 10ª giornata di ritorno Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso PalaMaiata Vibo Valentia IT, 27 febbraio 2022. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2022-02-27/_MB68436] Sebastian SOLÉ, attacco durante Tonno Callipo Calabria VIBO VALENTIA – Sir Safety Conad PERUGIA, 10ª giornata di ritorno Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso PalaMaiata Vibo Valentia IT, 27 febbraio 2022. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2022-02-27/_MB68389]

La partita

Il vantaggio dei Block Devils nelle prime battute arriva con un ace di leon (4-3). Break per Vibo confermato dal check (11-8). Padroni di casa avanti +4 (14-10) sull’ace di Fromm aiutato dal nastro. Nishida riporta ancora sul +4 i padroni di casa (21-17). Un doppio ace di Leon riporta la Sir in parità (21-21). Ed è il capitano della Sir a chiudere il set a favore di Perugia con due mani-out (27-25).

Equilibrio iniziale nel secondo set, con Perugia che trova il break (13-10) grazie agli errori di Nishida e compagni. La Sir scappa, ma i padroni di casa si riportano a -2 (18-20). La chiude Rychlicki trovando le mani del muro (25-21).

Vibo alza il muro e si porta sul 3-0 nel terzo set. Borger e Flavio aumentano il vantaggio a +4 (9-5). Il muro di Mengozzi vale il 9 pari. Altro break di Vibo, ripresa dall’ace di Rychlicki (15 pari). L’ace di Giannelli e una doppia fischiata a Saitta danno il doppio vantaggio alla Sir (20-18). Vibo la riprende con un a ce di Borges (21 pari). Due ace consecutivi di Anderson danno tre match point alla Sir (24-21). La chiude Leon al terzo tentativo (25-23).

Esultano i Sirmaniaci arrivati fino in Calabria per sostenere i Block Devils.

Tabellino

Tonno Callipo Vibo Valentia – Sir Safety Conad Perugia 0-3

25-27, 21-25, 23-25

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Saitta, Nishida 20, Candellaro 3, Flavio 11, Fromm 14, Mauricio Borges 6, Rizzo (libero), Nelli, Gargiulo, Partenio, Basic 1. N.e.: Nicotra, Condorelli (libero). All. Baldovin, vice all. Guarnieri.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Travica 3, Rychlicki 18, Mengozzi 3, Solè 3, Leon 14, Anderson 10, Colaci (libero), Giannelli 1, Plotnytskyi 1. N.e.: Ter Horst, Ricci, Piccinelli (libero), Dardzans. All. Grbic, vice all Valentini.

Arbitri: Roberto Boris – Mariano Gasparro

LE CIFRE – VIBO: 17 b.s., 3 ace, 40% ric. pos., 16% ric. prf., 50% att., 8 muri. PERUGIA: 8 b.s., 8 ace, 50% ric. pos., 31% ric. prf., 51% att., 5 muri.

Grbic: “Ben lavoro di squadra”

Così il commento di Nikola Grbic a fine partita: “La classifica mi interessa fino a un certo punto, mi interessa invece che oggi abbiamo fatto un bel lavoro di squadra. Non era semplice, in settimana abbiamo potuto fare pochi allenamenti, non ci siamo allenati stamattina a Vibo. Sono soddisfatto soprattutto del primo set in cui eravamo sotto e che abbiamo recuperato con il gioco e vinto meritatamente. Mi fa piacere anche l’ingresso nel terzo set di Simone (Giannelli, ndr) che non si allena da una settimana ed ha aiutato la squadra. Siamo fortunati ad avere una panchina così lunga con giocatori che possono dare una mano in ogni occasione e sono contento ed orgoglioso del gruppo che non si piange addosso nelle difficoltà, ma va in campo e gioca”.