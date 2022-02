Champions, le possibili destinazioni per Zenit – Sir

La CEV ha annullato tutte le gare in programma in Russia e in Ucraina: campo neutro, si devono scegliere le sedi | Oggi Block Devils a Vibo

Come era scontato, sabato il Consiglio di amministrazione del CEV ha vietato lo svolgimento in Russia e Ucraina di proprie competizioni di volley, beach volley e snow volley. Una sospensione che varrà, recita la nota del CEV, “fino a nuovo avviso”.

Impossibile, a questo punto, che la crisi ucraina si risolva in tempo utile per riorganizzare in Russia le gare previste per i quarti di Champions League.

Niente Russia, dunque, anche per la Sir, che era attesa a San Pietroburgo nel pomeriggio del 9 marzo per la sfida di andata contro lo Zenit. Gara che dovrà essere disputata in campo neutro. E già sono partite le verifiche per trovare la sede alternativa.

Zenit – Sir, le possibili sedi al vaglio

La CEV non ha escluso tecnicamente la Bielorussia, paese che però è in qualche modo coinvolto nel conflitto, dato che da lì è partito l’attacco da nord verso l’Ucraina. La Finlandia è il paese, tra quelli europei che non aderiscono alla Nato, più vicino a San Pietroburgo. Si vaglia dunque la possibilità di disputare la partita a Helsinki. Un’altra alternativa “politicamente” percorribile, che si starebbe sondando, è la Svizzera, storicamente neutrale.

Le altre possibilità “diplomatiche” sono il Lussemburgo, sede CEV, o la vicina Francia.

Ovviamente sono escluse tutte le destinazioni dei Paesi che hanno chiuso il loro spazio aereo alla Russia (al momento Gran Bretagna, Bulgaria, Polonia, Repubblica Ceca, ma l’elenco sembra destinato ad allargarsi).

Ma ragioni commerciali, legate alla visibilità degli sponsor, potrebbero anche far scegliere una destinazione che guardi meno allo scenario politico internazionale, scegliendo Lubiana (in Slovenia) o addirittura una sede italiana.

Si disputerà regolarmente a Perugia la gara di ritorno nella settimana successiva.

A rischio, in Russia, le due tappe della VNL maschile e femminile e soprattutto i Campionati mondiali maschili di agosto.

La trasferta di Vibo

Intanto oggi, nell’anticipo domenicale delle 15, i Block Devils sono attesi a Vibo per la sfida contro Nishida e gli ex Saitta e Fromm. Con una vittoria, a due giornate dalla fine, Perugia compierebbe un passo importante verso la conquista del primo post in classifica. I calabresi sono a caccia di punti pesanti per la corsa alla salvezza ed anche all’ottavo posto che vorrebbe dire playoff.

Dove vedere Vibo – Sir

Il match tra Vibo e Perugia sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 15:00.

La voce dell’ufficio comunicazione bianconero racconterà domenica alle ore 15:00 Vibo-Perugia sui canali social della società bianconera.

Un’ampia sintesi di Vibo-Perugia sarà trasmessa in replica lunedì 28 febbraio alle ore 20:30 sul canale 12 di Tef Channel, televisione ufficiale della Sir Safety Conad Perugia. La prossima settimana non di martedì, ma mercoledì 2 marzo alle ore 21:30 consueto appuntamento con Sottorete, la trasmissione di approfondimento sui Block Devils condotta da Marco Cruciani in onda sul canale 12 di Tef Channel.