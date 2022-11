La Sir alza la Supercoppa al tie break dopo la grande paura per Leon

Cucine Lube CIVITANOVA vs Sir Safety Susa PERUGIA, Finale Del Monte® Supercoppa 2022 Superlega. Volley Pallavolo Volleyball presso PalaPirastu Cagliari IT, 1 novembre 2022. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2022-11-01/_MB68196] Cucine Lube CIVITANOVA vs Sir Safety Susa PERUGIA, Finale Del Monte® Supercoppa 2022 Superlega. Volley Pallavolo Volleyball presso PalaPirastu Cagliari IT, 1 novembre 2022. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2022-11-01/_MB68543] Cucine Lube CIVITANOVA vs Sir Safety Susa PERUGIA, Finale Del Monte® Supercoppa 2022 Superlega. Volley Pallavolo Volleyball presso PalaPirastu Cagliari IT, 1 novembre 2022. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2022-11-01/_MB68233] Cucine Lube CIVITANOVA vs Sir Safety Susa PERUGIA, Finale Del Monte® Supercoppa 2022 Superlega. Volley Pallavolo Volleyball presso PalaPirastu Cagliari IT, 1 novembre 2022. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2022-11-01/_MB68133] Cucine Lube CIVITANOVA vs Sir Safety Susa PERUGIA, Finale Del Monte® Supercoppa 2022 Superlega. Volley Pallavolo Volleyball presso PalaPirastu Cagliari IT, 1 novembre 2022. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2022-11-01/_MB68123] Cucine Lube CIVITANOVA vs Sir Safety Susa PERUGIA, Finale Del Monte® Supercoppa 2022 Superlega. Volley Pallavolo Volleyball presso PalaPirastu Cagliari IT, 1 novembre 2022. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2022-11-01/_MB68025]

La partita

Primo set dai due volti. Perugia avanti grazie al muro. A metà set, però, Civitanova trova con continuità il servizio e mette in difficoltà i Block Devils, che si arrendono con l’errore in battuta di Leon (25-20).

Nel secondo set Perugia avanti trascinata da Leon, che sopperisce anche alla giornata non buona di Semeniuk. Col turno in battuta di De Cecco la Lube si riporta a -1. Ma i Block Devils scappano ancora e l’ace di Russo, pescato dal check, porta Perugia sul +5 (11-6).

I cucinieri si affidano a Yant e tornano a -2, ma sono cacciati indietro dall’altro Kamil, Rychlicki (23-20). Il lussemburghese sbaglia però l’attacco che tiene invita la Lube. Russo dà il set point a Russo (24-21). Rychlicki sbaglia il servizio, ma Chinenyeze fa lo stesso e regala il secondo set alla Sir (25-22).

Terzo set all’insegna del grande equilibrio. Sir avanti, ma senza riuscire a scappare. ll muro su Rychlicki vale il sorpasso Lube 10-9. Block Devils ancora avanti, ma un doppio ace di Nikolov porta i cucinieri sul +3 (18-16). La Sir pareggia i conti con l’ace di Leon (19 pari). Un grande attacco di leon vale il 23 pari. Ma Plotnytskyi sbaglia il servizio, Bottolo trova l’ace e il sorpasso Lube nel conto dei set (2-1).

Perugia non entra in campo nel quarto set, con la Lube che approfitta degli errori dei Block Devils e piazza un incredibile 5-0. Sul turno al servizio di Leon la Sir si porta sul -2 (8-6). Giannelli prende per mano la Sir e la porta sulla parità con il tocco di Plotnytskyi.

Sorpasso Perugia, ma la Lube si riporta avanti con l’ace di Bottolo. Giannelli riporta Perugia sul +2 (19-17). La Lube trova il pari. Perugia però allunga e sull’attacco vincente di Rychlicki trova il 25-21 e porta la finale al tie break.

Parte subito forte la Sir, che si porta sul +3. Bottolo tiene in vita le speranze della Lube di rientrare in partita, ma si va al cambio sull’8-4 per la Sir. A muro i Block Devils trovano il +6. Ancora un grande attacco di Plotnytskyi, cresciuto in questo finale di partita.

Leon sbaglia il servizio ma la Sir conduce 12-5. Poi nell’attacco successivo scivola e cade a terra, battendo violentemente la testa e restando disteso a terra. Attimi di paura, poi il campione esce dal campo tra gli applausi.

La Sir torna a giocare come aveva interrotto e con Flavio arriva a un punto dal match. Al secondo tentativo, l’errore di Civitanova dà la Supercoppa ai Block Devils, che corrono ad abbracciare Leon.

Tabellino

Sir Safety Susa Perugia – Cucine Lube Civitanova Marche 3-2

20-25; 25-22; 23-25; 25-21; 15-8

(a seguire servizio completo con altre immagini, statistiche e commenti)