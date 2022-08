La prima al Curi del Grifo di Castori: “Carichi al punto giusto”

“Sono due ragazzi importanti, il cui arrivo è stato condiviso con la società” sono le parole a proposito dei due nuovi arrivati. Di Luperini evidenzia la fisicità, la corsa e l’abilità nel gioco aereo. Di Strizzolo la capacità di attaccare la profondità. Due giocatori pronti e allenati, ma difficile che possano partite nell’11 titolare.

Anche Matos è guarito. Anche se, avverte Castori, entrare in forma è poi un’altra cosa.

Quanto al Parma, l’allenatore del Perugia riconosce le abilità degli avversari, anche se non vuole che ci sia sudditanza da parte dei suoi. Anche perché “è ora che il Perugia inizi a far vedere cosa sa fare in campo”.