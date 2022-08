Grifo, più centro boa che bomber: Strizzolo per l’attacco di Castori

Dalla Cremonese in arrivo non Di Carmine, ma il collega di reparto da poche reti, ma abile nel gioco aereo | Luperini ufficiale, le altre trattative

Sta per arrivare dalla Cremonese l’attaccante in più atteso da Castori. Ma non è l’ex grifone Samuel Di Carmine, bensì Luca Strizzolo. Un classe ’92 che ha tanta esperienza in B (con le maglie di Novara, Cittadella, Pordenone e Cremonese), anche se non figura molto nel tabellino dei marcatori. E’ però un centravanti d’area, molto abile nel gioco aereo e quindi utile per favorire con le sue spizzate l’inserimento dei compagni. L’uomo che mister Castori aveva chiesto al ds Giannitti.

Come anticipato giovedì mattina dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, la Cremonese, che deve sfoltire la rosa, è pronto a cederlo al Perugia in prestito, con diritto di riscatto.