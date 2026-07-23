La Polizia incontra i bambini del Centro estivo di Pistrino per una giornata dedicata alla legalità - Tuttoggi.info

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La Polizia incontra i bambini del Centro estivo di Pistrino per una giornata dedicata alla legalità

Redazione

La Polizia incontra i bambini del Centro estivo di Pistrino per una giornata dedicata alla legalità

Gio, 23/07/2026 - 12:39

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Nella mattinata del 21 luglio, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Città di Castello ha tenuto un incontro educativo con i bambini del Centro estivo della scuola materna Sacro cuore di Pistrino di Città di Castello.

L’iniziativa ha sensibilizzato i bambini sui temi del rispetto delle regole, della convivenza civile e dell’importanza di comportamenti improntati alla collaborazione e al rispetto reciproco, favorendo al contempo la conoscenza del ruolo svolto quotidianamente dalle Forze di Polizia al servizio della collettività.

Nel corso dell’incontro, gli operatori hanno illustrato in maniera semplice e interattiva alcune delle principali attività istituzionali della Polizia di Stato, rispondendo alle curiosità dei bambini e creando un momento di dialogo e condivisione. I piccoli hanno avuto anche la possibilità di ammirare da vicino la “Volante” della Polizia di Stato e fare domande sulle sue caratteristiche ed equipaggiamenti.

L’evento è stato un’importante occasione per avvicinare i più giovani alle Istituzioni, contribuendo a costruire sin dall’infanzia un rapporto di fiducia e vicinanza con le Forze dell’ordine. Per questo motivo la Polizia di Stato, continua a promuovere iniziative nelle scuole e nei luoghi di aggregazione giovanile, convinta che la sicurezza si costruisca anche attraverso l’ascolto, il dialogo e la vicinanza alle nuove generazioni.

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