La Lucky Wind Foligno si impone nel derby col Todi - Tuttoggi.info

“I derby sono partite sentite e importanti. Siamo contenti della vittoria ma ci sono ancora margini di miglioramento in vista del prossimo incontro con l’Assisi. Questi due punti erano il nostro obiettivo. Va bene così”.

Soddisfazione nelle parole di coach Tommaso Bruno per la vittoria conquistata da Lucky Wind contro il Basket Todi nell’anticipo sabato sera al Palapaternesi di Foligno. Una gara gagliarda con i biancazzurri protagonisti, dal secondo quarto, di un crescendo che ha portato a tre la “striscia” di vittorie consecutive.

Buona partenza per i ragazzi di coach Bruno che realizzano da sotto con Misolic e in campo aperto con Diaz e Patani, mentre a dare qualche preoccupazione è proprio un ex compagno di squadra, l’incontenibile Pandolfi Elmi – oggi nelle file del Todi – che in grande forma mette in breve a segno tre triple pesanti.

Nel secondo quarto Mariotti e compagni premono sull’acceleratore e scappano nel punteggio fino a un massimo vantaggio di più 15. I tuderti – guidati da Paolo Pierotti fino al 2023 sulla panchina folignate – serrano il gioco. Nicola Chinea e un “tosto” Revello tengono gli ospiti in scia nel tentativo di riavvicinarsi e ci riescono sul finire del terzo quarto (69-62), nonostante l’espulsione per proteste di Cipriani e il doppio tecnico fischiato proprio a Chinea.

Nell’ultimo periodo l’attacco della Lucky Wind torna sui ritmi giusti con Marini che realizza su assist di Mariotti, mentre Borioni centra con continuità obiettivi da tre punti e dalla linea del tiro libero, chiudendo la gara sul rotondo 89-72 finale.

“Bisognava portare a casa il risultato – dichiarano da Lucky Wind – dare continuità al lavoro e così è stato fatto, per di più davanti a una bella e calorosa cornice di pubblico. Ora la testa è già a domenica prossima per un nuovo derby da giocare con la stessa determinazione”.

Ubs Foligno Basket – Basket Todi 89-72

Foligno: Guerrini 2, Diaz 27, Pagliacci, Borioni 16, Baldinotti 5, Mariotti 3, Marini 10, Mazzotta, Crispoltoni 2, Patani 8, Cimarelli 4, Misolic 12.

Todi: Pandolfi Elmi 16, Simoni ne, Revello 15, Buondonno 8, Obi 6, Budelli, Mwana Nzita 7, Valli, Afri ne, Cipriani 8, Fichi, Chinea 12.

Parziali: 26-26, 29-17, 14-19, 20-10.

Progressivi: 26-26, 55-43, 69-62, 89-72.

Usciti per 5 falli: Valli (Todi)











