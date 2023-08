La "Freccia" umbra Junior Tardioli in visita alla Regione, dalla Presidente Tesei - Tuttoggi.info

Da Campello sul Clitunno ai Campionati Europei di Atletica Under 23 in Finlandia, Junior ha conquistato l'oro nella staffetta 4x100

L’umbro più veloce di tutti i tempi, Junior Tardioli è stato ricevuto a Palazzo Donini dalla Presidente della Regione, Donatella Tesei.

Da Campello sul Clitunno ai Campionati Europei di Atletica Under 23 in Finlandia, il giovane Junior ha recentemente conquistato, insieme ai suoi compagni, la medaglia d’oro nella staffetta 4×100, stabilendo inoltre il nuovo record italiano di categoria.

Junior detiene anche il record regionale nei 100 e nei 200 metri, record che gli ha consentito di partecipare agli europei e lo ha reso di fatto l’umbro più veloce di sempre.

“Una bella storia la sua- commenta Donatella Tesei in una nota-, fatta di coraggio, determinazione e un po’ di casualità, fino a due anni fa infatti giocava a basket ma poi, grazie anche alla lungimiranza del suo maestro Leonardo Carducci, ha scoperto l’atletica e raggiunto in pochissimo tempo risultati incredibili.

Un orgoglio non solo per Campello, per la FIDAL Umbria, per l’Umbria in sé, ma per l’Italia tutta. Non fermarti Junior, continua renderci veloci e orgogliosi sempre di più!“