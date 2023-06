Jovanotti in bici a Montone, sosta per un caffè e uno scatto con il sindaco Rinaldi - Tuttoggi.info

Il cantautore toscano conferma il suo amore per l'Umbria, soprattutto quando prende la bici, stavolta ha deciso di fare una sosta in uno dei borghi più belli d'Italia

E all’improvviso sbuca…Jovanotti! L’artista e cantante toscano, sempre molto vicino all’Umbria, stavolta ha scelto Montone per un caffè veloce.

Probabilmente arrivato dalla “sua” vicinissima Cortona Lorenzo Cherubini, da queste parti spesso in sella alla sua bici, si è fermato stamattina (23 giugno) nella centralissima piazza Fortebraccio, cuore del suggestivo borgo altotiberino, scattando una foto ricordo con il sindaco Mirco Rinaldi, che sta già facendo il giro dei social.

Non è la prima volta che Jovanotti sbarca in Altotevere in sella alla sua bici ma anche a bordo della sua moto. Proprio a Città di Castello il cantante ha pure dei parenti, tra cui il mitico “zio” Nelso, ma anche uno storico collaboratore come il producer “Fresco” Beccafichi. Di recente il noto artista-ciclista, mentre stava girando il suo nuovo docu-film Aracataca, aveva incontrato dei viaggiatori tifernati addirittura in Colombia.