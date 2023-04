Due tifernati e l'incredibile incontro con Jovanotti in Colombia "Mi' cocchi, vi invito al concerto" - Tuttoggi.info

I viaggiatori Angelica Maggiolini (27 anni) e Mattia Bacci (25) si sono imbattuti casualmente nel noto cantante, in America Latina per girare il suo documentario "Aracataca" | I due sono finiti anche in una puntata

Quando il destino decide di farti un regalo. E’ successo a due giovani di Città di Castello, che oltre ad incontrare per caso Jovanotti in Colombia, sono finiti addirittura nel docu-film del cantante “Aracataca”, in streaming su RaiPlay dal 24 aprile.

Loro sono Angelica Maggiolini (27 anni) e Mattia Bacci (25), coppia di viaggiatori tifernati noti come i “Gimo N’Giro”. Conosciutisi nel 2021, hanno deciso di partire insieme nel settembre 2022 per esplorare il Sud America, licenziandosi dal lavoro e con un biglietto di sola andata. Con zaini giganteschi in spalla si spostano solo con i mezzi e vivono con 15 euro al giorno, documentando le loro avventure sui social.

L’incredibile quanto fortunato incontro con Jovanotti è avvenuto qualche giorno fa in una cittadina vicino all’Amazzonia colombiana (Mocoa): il cantante di era appena entrato in Colombia in bici (per girare le puntate del suo documentario) mentre i due giovani stavano proprio per uscire dal confine ed entrare in Ecuador.

“Eravamo increduli, sorpresi e felici – raccontano i “Gimo N’Giro” – sembrava impossibile che alla frontiera Colombia-Ecuador, in un periodo non turistico, ci fosse proprio Jovanotti! Eppure il viaggio ci ha regalato anche questo incontro inaspettato, in un momento dove ci sentivamo un po’ spenti ma un minuto dopo saltellavamo di gioia! Viaggiare propone anche incontri come questo dove il personaggio famoso diventa viaggiatore proprio come te, una persona che ha storie da raccontare, alla ricerca di consigli e con il quale si condivide qualche risata”.

Felice e incredulo anche lo stesso Jovanotti, soprattutto di essersi imbattuto – ha detto lui stesso – in “due vicini di casa”: il cantante infatti è di Cortona (Ar) e Città di Castello dista appena 50 km dalla cittadina toscana. Poi la promessa, un ulteriore dono del destino, ai due fortunati tifernati: l’invito dell’artista al suo prossimo concerto: “Sarete miei ospiti”. E pensare che anni fa proprio Mattia, a San Siro proprio per Jovanotti, si accorse ai tornelli di aver perso i biglietti…

Angelica e Mattia, lo scorso 24 aprile, sono davvero apparsi per qualche secondo all’interno di una puntata, dove questa promessa è stata fatta davanti a milioni di testimoni-spettatori. Jovanotti, pochi giorni fa, aveva scritto pure ai due su Messenger, avvertendoli dell’uscita del documentario “Abbiamo montato ieri la vostra puntata. Ciao amici, anzi ‘mi cocchi’ come mi chiamava mia zia di Città di Castello”.