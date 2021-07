Italia – Inghilterra, a Wembley con Spinazzola VIDEO

Dopo l'operazione in Finlandia al tendine d'Achille il calciatore di Foligno è volato con il resto della Nazionale a Londra

Ci sarà anche Leonardo Spinazzola a Wembley, dove questa sera Italia e Inghilterra si contenderanno il titolo di campioni d’Europa. L’esterno sinistro, dopo l’operazione in Finlandia al tendine di Achille lesionato nel finale della partita con il Belgio, è partito sabato insieme ai compagni alla volta di Londra.

Quando è sceso dall’aereo, aiutandosi con le stampelle, il ragazzo di Foligno, uno dei protagonisti di questi Europei fino al grave infortunio, è stato accolto dal boato dei tifosi.

Contro la Spagna Spinazzola ha fatto il tifo da casa per i propri compagni. Che hanno voluto questa finale anche per lui.

Certo, Leonardo non potrà dare il suo importante contributo sulla fascia sinistra, come ha fatto fino ai quarti di finale – risultando per due volte miglior giocatore della partita – ma la sua presenza a bordo campo a Wembley sarà un ulteriore stimolo per l’Italia.