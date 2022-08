Istituito limite di velocità ridotto in due strade del territorio - Tuttoggi

Il limite di velocità ridotto viene istituito sulla strada comunale dei Bisacchi e in via Fratelli Giulietti

Nell’ambito dell’analisi della situazione della viabilità del territorio comunale finalizzata al miglioramento della circolazione e delle condizioni di sicurezza dei pedoni e dei veicoli, il comando della Polizia Municipale di Città di Castello ha emesso due ordinanze che istituiscono il limite massimo di velocità a 30 km/h in due diverse zone del territorio comunale.

In particolare il limite di velocità ridotto viene istituito sulla strada comunale dei Bisacchi, nei pressi della frazione della Baucca (nel tratto compreso tra l’intersezione con la strada vicinale di vocabolo Palazzetto Primo e l’intersezione con la strada vicinale di vocabolo Palazzetto Secondo), e in via Fratelli Giulietti, nel capoluogo.