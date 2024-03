Intervento su un cavo elettrico, E45 chiusa a Todi - Tuttoggi.info

Tratto della E45 chiuso per permettere l’intervento di ripristino di un cavo elettrico, incombente sulla tratta stradale, da parte della Società competente

Lungo la strada statale 3bis “Tiberina” (E45) è provvisoriamente chiuso un tratto in corrispondenza del km 42,000 a Todi (PG) per permettere l’intervento di ripristino di un cavo elettrico, incombente sulla tratta stradale, da parte della Società competente. Lo rende noto l’Anas.

Per la circolazione in direzione sud – Terni è disposta l’uscita obbligatoria al km 43,500 (svincolo Pantalla), mentre per la circolazione in direzione Nord-Ravenna uscita obbligatoria al km 37,000 (svincolo di Fratta Todina).

Il ripristino della regolare transitabilità lungo la E45 è stimato nel corso del pomeriggio di oggi (sabato 2 marzo), non appena sarà concluso l’intervento di ripristino del cavo.