Indelfab in liquidazione: chiesto concordato e cassa per cessazione

Procede l’iter per la liquidazione della Indelfab. Lo scorso 30 settembre l’azienda ha presentato richiesta di ammissione alla procedura di concordato liquidatorio, senza i sindacati ne conoscessero i contenuti, e stamattina si è svolto l’esame congiunto tra il Ministero del Lavoro, l’azienda e le organizzazioni sindacali per la richiesta di cassa integrazione.

Sindacati Indelfab: “Attivare il tavolo al Mise”

“Le organizzazioni sindacali – dice una nota di Fim, Fiom e Uilm di Marche e Umbria – ritengono indispensabile, esperita la procedura tecnica per l’accesso all’ammortizzatore sociale, attivare urgentemente il tavolo di lavoro con il MISE, il Ministero del Lavoro, le Regioni e le parti sociali, che aveva portato al ritiro della procedura di licenziamento collettivo; si è condiviso di inserire tale richiesta nel verbale di esame congiunto. Questo al fine di utilizzare l’ulteriore periodo CassaIntegrazione per provare ad individuare percorsi che comunque devono essere condivisi ed oggetto di confronto, ed atti a garantire salvaguardia occupazionale e rilancio industriale per i territori. Saranno oggetto di discussione del tavolo anche eventuali strumenti aggiuntivi a supporto della vertenza, dove dovranno svolgere un ruolo centrale le Regioni di Marche ed Umbria che comunque si sono già impegnate, dando disponibilità all’attivazione di progetti di politiche attive”.