Ancora incidenti nel "punto maledetto" di via Marinelli, il caso finisce in Consiglio - Tuttoggi

Il “punto maledetto” è l’uscita in discesa che dalla rotonda conduce verso via Marinelli, in direzione Riosecco, dove il conducente si trova ad affrontare una curva molto stretta e veloce, arrivando letteralmente a sfiorare le vetture provenienti dal senso opposto (dirette verso la rotatoria). Il problema si acuisce, inoltre, quando un’auto si ritrova a passare in quel punto insieme ad un pedone o un ciclista, che ingombrano non poco la corsia già molto stretta.

“La problematica – precisa Campagni – sorge dalla mal costruzione della rotonda stessa, realizzata con pendenze tecnicamente errate, rivelandosi, di conseguenza, causa di innumerevoli incidenti”. Una questione che nel tempo, dati appunto gli svariati sinistri e frontali, era già stata posta all’attenzione delle precedenti giunte comunali, anche se poi non è mai stata adeguatamente affrontata per risolvere le criticità.

Campagni, il prossimo 7 novembre, interrogherà dunque l’assessore Rodolfo Braccalenti, per avere dati statistici su questo pericolosissimo tratto e sapere “quali provvedimenti la giunta intenda porre in essere ai fini della risoluzione del problema“. Il firmatario dell’interrogazione vuole inoltre sapere “se le misure della carreggiata possono o meno consentire di inserire una barriera spartitraffico al centro della strada (almeno per i primi 6-7 metri), col fine di impedire eventuali collisioni fra veicoli”.