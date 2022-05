Incidente sulla Flaminia, con l’auto contro le barriere VIDEO

La vettura stava procedendo in direzione Spoleto, lo scontro a Campello, nel punto in cui c'è una deviazione per lavori

Incidente nel pomeriggio di sabato sulla Flaminia, nel territorio di Campello sul Clitunno, dove un’auto che procedeva in direzione Spoleto è andata a sbattere violentemente contro le barriere che delimitano le quattro corsie, nel punto in cui si procede su una sola corsia per senso di marcia a causa dei lavori.

L’impatto, particolarmente violento, ha fatto scoppiare gli airbag della vettura, che è rimbalzata al centro della corsia.