Incidente Pontecentesimo, coinvolta anche una minore

L'impatto frontale è stato molto forte e le due auto erano distrutte

C’è anche una minore coinvolta nello scontro tra due auto, ieri pomeriggio lungo la Flamina, all’altezza di Pontecentesimo. Quattro le persone coinvolte totalmente. Su un’auto viaggiava il padre di 64 anni e una bambina di 9, sull’altra una coppia di 30enni. La più grave è la ragazza di trent’anni, che è stata estratta dalle lamiere dell’auto in cui viaggiava dai vigili del fuoco.

Le condizioni mediche

I quattro coinvolti, in codice rosso, sono stati trasportati al San Giovanni Battista di Foligno. Le condizioni della bambina sarebbero state stabilizzate in serata, fuori pericolo il padre. Gli altri due sono più gravi. Ieri, fino alle 19, le operazioni per liberare la carreggiata, con l’Anas impegnato sul posto a gestire la viabilità secondaria.