Scontro frontale tra 2 auto sulla Flaminia: 4 feriti, 1 gravissimo - Tuttoggi

Grave incidente stradale lungo la strada statale 3 Flaminia, sul posto polizia stradale, vigili del fuoco e 118

Grave incidente stradale lungo la strada statale 3 Flaminia. Quattro le persone rimaste ferite in modo molto serio a causa di uno scontro frontale, di cui 1 gravissima.

Il sinistro è avvenuto nel tratto di Flaminia che attraversa il territorio comunale di Foligno, nei pressi dello svincolo di Ponte Centesimo.

Violentissimo l’impatto frontale tra due auto, tanto che è stato necessario l’intervento anche dei vigili del fuoco per soccorrere i feriti, trasportati poi in ambulanza all’ospedale San Giovanni Battista di Foligno. Tutti e quattro sono stati trasportati in ospedale in condizioni molto gravi, in “codice rosso”, con politraumi. Secondo quanto trapela, una persona in particolare sarebbe più grave delle altre.

La dinamica dello scontro frontale è affidata alla polizia stradale di Foligno.

(articolo in aggiornamento)