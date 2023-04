Incendio a Bevagna, anche a Foligno ordinanza con i divieti

a) divieto di raccolta e consumo di prodotti alimentari coltivati;

b) divieto di raccolta e consumo di funghi epigei spontanei ed erbe spontanee;

c) divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile;

d) divieto di utilizzo di foraggi e cereali destinati agli animali.

La Usl, in considerazione che allo stato l’incendio non è completamente spento, raccomanda nell’area indicata di tenere chiuse le finestre per le prossime ore e di provvedere – sia in ambito civile che lavorativo – alla chiusura e alla pulizia degli impianti di ventilazione forzata.