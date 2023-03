Incendio a Bevagna, in fiamme capannone di 800 mq | Foto

Vigili del fuoco in azione con 25 uomini e dieci mezzi, nessuna persona coinvolta

Un vasto incendio è divampato a Bevagna, in un capannone della zona industriale da 800 metri quadrati che è stato interessato anche da un crollo del tetto.

È successo nel primo pomeriggio del 31 marzo 2023: secondo le prime informazioni l’azienda produce insegne pubblicitarie, e non ci sarebbero persone coinvolte. Sul posto 25 pompieri, divisi in sette squadre provenienti dalla sede centrale di Perugia, Foligno, Assisi, Todi, con dieci mezzi di soccorso. L’intervento, ancora in corso, è coordinato da due funzionari.