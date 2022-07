Incendi in provincia di Terni in fase di spegnimento, vigili del fuoco presidiano roghi

I vigili del fuoco e le squadre AFor saranno presenti nella notte a presidiare i roghi come lo sono ormai da 4 giorni

Sono in fase di bonifica o di spegnimento i vari incendi in corso in provincia di Terni ormai da giorni secondo le informazioni dei vigili del fuoco del comando provinciale di Terni aggiornate alle ore 19.

A Montecchio è iniziata una lunga e faticosa opera di bonifica resa difficoltosa dalla vastità dell’area interessata e dall’orografia del terreno. L’incendio che aveva interessato un magazzino edile è stato spento e bonificato.