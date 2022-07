Incendi ai margini delle carreggiate sull’autostrada nel tratto umbro dell’A1

Sul posto la Polizia Stradale di Orvieto e di Terni per la messa in sicurezza del traffico e per consentire ai vigili del fuoco di operare senza rischi connessi alla circolazione

Più di un incendio ai margini delle carreggiate lungo il tratto umbro dell’autostrada A1.

Tra Orvieto e Fabro, infatti, alcuni incendi lambiscono entrambe le carreggiate.