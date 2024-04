Comune di Terni, la Uil Fpl non firma il contratto decentrato integrativo

Il prossimo 30 aprile assemblea per decidere il comportamento della categoria in vista del prossimo incontro con la delegazione trattante.

La UILFPL di TERNI non ha firmato la pre-intesa di contratto decentrato integrativo al Comune di Terni. Per questo il prossimo 30 aprile la categoria ha organizzato un’assemblea presso la Biblioteca comunale di Terni, per illustrare i contenuti della proposta dell’amministrazione e le scelte della Fpl.

Decisione al termine della riunione con il Comune

“La decisione di non firmare – ha detto la referente territoriale Agata Amitrano – è arrivata al termine della riunione che si è svolta Giovedì 18 Aprile tra le organizzazioni sindacali, la RSU e il Comune di Terni. A pesare l’assenza di certezze rispetto ad un investimento adeguato ed un utilizzo equilibrato delle risorse a favore di tutto il personale. La UILFPL di TERNI aveva chiesto di garantire maggiori investimenti e di inserire nel contratto norme di salvaguardia sui vari istituti a tutela di tutti i lavoratori, a partire da una specifica clausola di garanzia per l’anno 2024 di una quota per la produttività e le progressioni economiche almeno pari a quella condivisa nel 2023″.

Assenza di risposte

“Aveva inoltre chiesto di valorizzare al meglio il personale interno, assicurando tutte le risorse consentite dalle norme per sviluppi di carriera, sia nella modalità ordinaria che in deroga previste dal Contratto Collettivo Nazionale sottoscritto ormai da oltre un anno: strumento essenziale per evitare lo sgradevole ma comprensibile fenomeno delle sempre più frequenti fuoriuscite di personale qualificato dal Comune di Terni. L’assenza di risposte positive da parte dell’Amministrazione a tali essenziali richieste, volte a tutelare l’interesse collettivo, di tutti i lavoratori, ha imposto una verifica immediata con gli stessi”.

L’appuntamento

La UILFPL di TERNI ha quindi deciso di convocare urgentemente un’ Assemblea del personale per il prossimo 30 aprile 2024 dalle ore 09.00 alle ore 12.00, presso la Biblioteca Comunale di Terni (BCT) sala “Videoconferenze”, per illustrare i reali contenuti della proposta dell’Amministrazione, le scelte e le preoccupazioni della UILFPL e quindi “decidere democraticamente insieme ai propri iscritti e simpatizzanti le linee da seguire nei futuri incontri con la delegazione trattante di parte pubblica”.