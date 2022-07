Estate di fuoco, ancora incendi in serie | Traffico bloccato tra Terni e Orte - Tuttoggi

Riprendono gli incendi di Guardea, Montecchio e Orvieto e se ne aggiungno altri. Chiusa galleria tra Terni e Orte

I tre incendi di Guardea, Montecchio e Orvieto sono purtroppo nuovamente attivi in virtù del forte vento che il pomeriggio si alza da ovest. Sul posto stanno operando sia squadre VVF a terra che elicotteri, da più di 40 ore. “È stata una giornata atroce (riferendi a ieri 21 luglio, ndr), durante la quale non sono mancati momenti di paura e di sconforto – scrive su Facebook il sindaco di Montecchio, Federico Gori – Abbiamo pagato un prezzo molto alto in termini ambientali e non solo. Al di là della tristezza nel vedere parte del nostro territorio divorato dalle fiamme, vorrei lasciare spazio anche all’orgoglio di vedere un sistema che, al di la di tutto, quando è il momento prova a fronteggiare le difficoltà con tutte le forze. Un grazie di cuore a tutti coloro che si sono adoperati e si stanno adoperando per salvare il salvabile. Istituzioni e cittadini che non si sono risparmiati”.

Incendio a Foce di Amelia

Nel frattempo un altro incendio, fortunatamente subito domato, anche grazie al pronto intervento delle persone del posto e della squadra di Amelia, è scoppiato a Foce di Amelia nei pressi del centro del paese.