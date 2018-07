Inaugurato il nuovo Parcheggio Pubblico Via Palmiro Togliatti nella frazione di Cerqueto

Dopo decenni di attesa la frazione di Cerqueto vede finalmente realizzato un parcheggio pubblico che sarà a disposizione di cittadini e attività commerciali che insistono nell’area.

La città di Gualdo Tadino e la frazione di Cerqueto, così, si arricchiscono di un nuovo importante punto strategico dove poter posteggiare la propria auto, si tratta del Parcheggio Pubblico Via Palmiro Togliatti situato a Cerqueto.

Un nuovo parking a disposizione di cittadini e visitatori che è stato inaugurato nella giornata di sabato luglio 28 dal Sindaco, Massimiliano Presciutti, degli Assessori Fabio Pasquarelli e Michela Mischianti e della Presidente del Consiglio Comunale, Simonetta Parlanti. Presenti all’occasione anche tanti cittadini che hanno voluto assistere al taglio del nastro.

Fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale, il nuovo spazio situato in Via Palmiro Togliatti è stato interamente ristrutturato grazie al lavoro dei dipendenti comunali e potrà disporre di 16 posti totali, di cui 15 usufruibili con disco orario ed 1 riservato ai diversamente abili.

Il nuovo parcheggio oltre ad eliminare il problema del posteggio nella frazione gualdese, allo stesso tempo servirà a garantire anche la sicurezza stradale della Strada Statale 444, visto che in passato l’assenza di parcheggi era causa di auto posteggiate in doppia fila lungo la direttrice che porta a Perugia.

“Esprimiamo grande soddisfazione – ha sottolineato il Sindaco Presciutti – per l’inaugurazione del nuovo parcheggio pubblico in Via Palmiro Togliatti nella frazione di Cerqueto. Dopo decenni di attesa, finalmente, una delle zone più popolose di Gualdo Tadino, avrà a disposizione un posteggio che sarà a disposizione di cittadini e attività commerciali dell’area, garantendo allo stesso tempo la sicurezza stradale per tutti gli automobilisti.

Un ringraziamento particolare va alla famiglia Stella, che ci ha consentito di acquistare il terreno dove è poi sorto il parcheggio. Un nuovo spazio realizzato grazie al prezioso lavoro svolto dai dipendenti comunali e fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale, che prosegue la strada intrapresa fin dall’inizio del proprio mandato, che mira alla massima attenzione a tutto il territorio, alle frazioni, ai cittadini.

Cerqueto si è arricchita di un nuovo parcheggio pubblico, ma i lavori intrapresi dal Comune di Gualdo Tadino nella frazione gualdese non saranno gli ultimi. Entro il mese di agosto, infatti, spazi adeguati più grandi e funzionali presso la Scuola Materna di Cerqueto saranno destinati a bambini e docenti di una delle frazioni più popolose della città”.

