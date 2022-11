"In questa testata si drogano?", bufera su Bandecchi dopo attacco social a giornalisti - Tuttoggi

Giornalisti “drogati”, la storia su Instagram

Evidentemente infastidito dal fatto che, dopo il progetto stadio-cinica, anche questo de “La Passeggiata” è stato di fatto ‘bocciato’ dall’amministrazione comunale, Bandecchi si è sfogato contro i giornalisti che hanno riportato con precisione la notizia: in una storia “Instagram”, Bandecchi ha commentato il titolo di una testata locale con “Ma in questa testata si drogano? È una domanda, perché questo titolo fa ridere”. A quanto pare, la campagna elettorale per le amministrative 2023 (ricordiamo che Bandecchi ha ufficializzato la sua candidatura a Palazzo Spada) sembra in pieno svolgimento, ma gli ‘avversari’ di Bandecchi sono politici e non i giornalisti che svolgono egregiamente il proprio lavoro.

La reazione di Odg e Asu

Le offese indirizzate ai giornalisti non sono passate sotto silenzio e dura è stata la reazione dell’Ordine dei Giornalisti e dell’Associazione Stampa Umbra.

L’Odg – Le gravi affermazioni che il candidato sindaco di Terni, dottor Stefano Bandecchi, ha rivolto ad alcuni colleghi “non graditi”, meritano la più ferma condanna. Senza volersi addentrare in una polemica che ha assunto toni grotteschi, ci limitiamo a sottolineare come il metodo del confronto e lo stile adottati dal fondatore dell’Università degli Studi Niccolò Cusano, siano del tutto inadeguati. Ricordiamo, al contrario, che il grande teologo, filosofo e scienziato tedesco Cusano, di animo docile e aperto, era assertore dell’ ”ignoranza dotta” nei confronti di Dio e non degli uomini. Quanto al dottor Bandecchi e alle sue dichiarazioni denigratorie, l’Ordine si riserva di adottare ogni iniziativa, e in tutte le sedi, che riterrà utile in difesa dei colleghi e della categoria.

L’Asu – L’Associazione Stampa Umbra stigmatizza e condanna le pesanti parole usate dal presidente della Ternana Calcio Stefano Bandecchi nei confronti di alcuni giornalisti ternani. I social non sono il luogo dove sfogare i propri risentimenti come se fossero uno spazio in cui il rispetto, l’educazione e in genere i valori siano sospesi. Il presidente Bandecchi dovrebbe saperlo bene, dato che ha deciso anche di candidarsi a sindaco di una città dove i giornalisti hanno ancora, per fortuna, la possibilità di esercitare il proprio diritto di cronaca e, come persone, anche di godere di libertà di parola ed espressione. Tanto più questo fatto assume valore poiché il presidente risulta essere iscritto all’albo dei giornalisti, i cui Ordini, regionali e nazionali, da sempre raccomandano moderazione, specialmente nei post fra colleghi e, ove necessario, intervengono per perseguire eventuali violazioni delle norme che regolano la professione. Ci aspettiamo dal presidente Bandecchi le scuse per l’accaduto e ci auguriamo che né da lui, né da alcun altro arrivino nuovi apprezzamenti dai social, o da qualsiasi altro canale, che nulla hanno a che vedere con la libertà di critica e di parola ma più che altro si inseriscono nella sfera delle offese personali e professionali.