Terni, Bandecchi in campo per le amministrative del 2023: "Ho un grande programma" - Tuttoggi

Bandecchi: “Oggi vorrei parlare da ternano”

“Oggi vorrei parlare da ternano”, ha dichiarato Stefano Bandecchi, imprenditore livornese al quale il Comune di Terni ha conferito la cittadinanza onoraria il 23 giungo scorso. “Ho un grande programma per Terni. Innanzitutto, chi si trova alla guida di una città deve tentare di offrire a tutti i cittadini un posto di lavoro, un futuro”.

Lavoro, cultura e sport: il piano di Bandecchi

“E’ necessario riportare lavoro, industrializzazione, economia e sport. Io non voglio fare il sindaco con ‘l’operazione simpatia’; io intendo rompere la confort zone per cambiare le cose. Terni è una città operaia, con una grande spaccatura tra chi ha denaro e chi non ne ha. Bisogna ricreare il benessere”.

“La cultura è fondamentale per rinascere”, ha affermato Stefano Bandecchi. “Terni, durante la guerra, ha subito bombardamenti. E’ una città ricostruita. Iniziamo a scavare, allora, nei punti in cui possiamo scoprire elementi interessanti, anche per favorire il turismo archeologico. Per me avviare i giovani verso il teatro, verso il cinema, verso la pittura significa insegnare qualcosa di elevato. A me piace il bello in generale. A me piace l’arte, la poesia, la letteratura, la scultura”.

“Terni, purtroppo, è una delle città con il maggior numero di ragazzi che fanno uso di sostanze stupefacenti; cultura, teatro, musica e sport, secondo Bandecchi, sono i mezzi per combattere questo fenomeno.

Il progetto clinica e la candidatura: “Nessun conflitto di interessi”

Poi un passaggio sul progetto finalizzato alla realizzazione della clinica e su un ipotetico conflitto di interessi con la candidatura. “Esisteva un progetto per costruire una clinica a Terni, ma mi hanno comunicato che non posso farla. Mi sono candidato dopo che mi hanno detto ‘no‘. Non ho nessun conflitto di interessi”, ha ribadito più volte l’imprenditore.

“Sono un liberale”

“Politicamente parlando, mi colloco tra i popolari”, ha concluso. “Alternativa popolare, del resto, è un partito iscritto al Partito Popolare Europeo. Ho visioni liberali. Sono un giolittiano, un liberale puro. Ed essendo un liberale puro sono un uomo di centro. Voglio un partito che abbia delle correnti, un partito con numerose idee. Alternativa Popolare sarà un partito forte, grande.