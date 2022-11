Stadio-clinica Ternana, Tagliavento "Svolta epocale" | La verità della Ternana - Tuttoggi

Progetto stadio-clinica Ternana, il vicepresidente Tagliavento e il project manager Anibaldi parlano dopo la Conferenza dei Servizi

“L’iter del progetto stadio-clinica della Ternana Calcio non era sbagliato” – in sostanza è questo i messaggio del vicepresidente, Paolo Tagliavento e del project manager, Sergio Anibaldi che, nell’ambito della conferenza stampa di questa sera, 10 novembre, al Garden Hotel, hanno tenuto a far chiarezza sul futuro della costruzione del nuovo Liberati e della clinica privata. La Ternana ha deciso di aspettare una settimana dalla Conferenza dei Servizi decisoria, rispettando l’iter amministrativo in atto, per far luce su alcuni aspetti che sembrano non essere del tutto chiari. Poi, proprio alla vigilia della conferenza stampa, nella giornata di ieri 9 novembre, la Giunta Regionale ha deliberato, su proposta dell’assessore alla Salute, Luca Coletto, di dare mandato alla Direzione Salute e Welfare di “procedere alla definizione del Piano dei fabbisogni, a seguito dei nuovi standard regionali emergenti dalla realtà post-Covid, al fine di assicurare un numero ed una distribuzione di posti letto che rispondano ai principi di equilibrio territoriale e di prossimità all’utenza, nonché in considerazione della mobilità passiva registrata”.

Tagliavento “Svolta epocale”

Rispetto alla delibera, il vicepresidente Tagliavento ha parlato di “svolta epocale, perché per la prima volta la Regione ha preso in considerazione anche la città di Terni nell’assegnazione delle convenzioni al privato in ambito sanitario”. Secondo quando si legge nella delibera “Tale processo di definizione si concentrerà sia sull’individuazione dei posti letto accreditabili che di quelli autorizzabili, al di là dell’accreditamento stesso. Il Piano sarà proposto per delibera alla Giunta Regionale entro il 31 dicembre 2022 e diverrà la misura anche per il rilascio, in base ai posti individuati, dell’autorizzazione alla realizzazione delle strutture sanitarie”. Cioè, in poco meno di due mesi si farà quello che non si è fatto per almeno un decennio.