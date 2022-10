Progetto stadio-clinica Ternana, il parere dell'Università Cattolica "Impossibile giuridicamente" - Tuttoggi

Stadio-clinica, opzione Istituto delle Sperimentazioni Gestionali

Una delle soluzioni prospettate da Balduzzi riguardano il possibile ricorso all’Istituto delle Sperimentazioni Gestionali, richiamando l’esperienza dell’Istituto Prosperius Tiberino spa: “La legge regionale 23 giugno 2021, n. 10 (Disposizioni in materia di sperimentazioni gestionali di servizi innovativi) – si legge nel parere – ha confermato l’interesse regionale alla prosecuzione dell’attività della società, ancorandolo alle due condizioni sostanziali che il servizio sanitario offerto non soltanto venga mantenuto, ma altresì sviluppato, e che rimanga un servizio specialistico di eccellenza nel campo della riabilitazione. Tra i criteri richiamati, particolare interesse rivestono, anche in relazione alla vicenda oggetto del presente parere, quello relativo alle caratteristiche del socio privato (privilegiare nell’area del settore privato il coinvolgimento delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), e del tetto di partecipazione del privato al capitale sociale (limiti percentuali non superiore al quarantanove per cento)”.