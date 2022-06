Stadio Ternana, firmata convenzione per due anni | Resta il nodo del progetto stadio-clinica - Tuttoggi

Il parere giuridico dell’Università Cattolica, il progetto stadio-clinica

La Regione Umbria, con la determina n. 5678, ha determinato “l’Affidamento diretto del servizio di assistenza giuridico amministrativa finalizzato al rilascio di un parere avente ad oggetto la procedura applicabile ex art. 4 del D.Lgs 38/2021 per l’indizione della conferenza di servizi decisoria relativa al “Progetto definitivo, valorizzazione, gestione, in condizioni di equilibrio economico – finanziario, dello Stadio “Libero Liberati” di Terni” a favore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, a seguito di procedura telematica attivata sulla piattaforma elettronica “Portale Acquisti Umbria”. Impegno di spesa € 39.650,00 sul Cap. E2118_S B.R. esercizio finanziario 2022. CIG: 924677581E”. L’attivazione della procedura è stata richiesta per avere un parere sulla possibilità di legare la realizzazione dello stadio a quella della clinica privata.

Le parole di Coletto sul progetto stadio-clinica

Nella giornata di ieri 8 giugno, l’assessore regionale alla Salute, Luca Coletto, è intervenuto in Seconda Commissione sostenendo che i tecnici della Regione sono al lavoro per la questione dei posti letti convenzionati (riferendosi a quelli già assegnati a Perugia, ndr.) circostanza che renderebbe difficile l’ipotesi di nuove assegnazioni per Terni , ma sarà il parere dell’Università Cattolica a sciogliere il nodo sulla questione. Intanto il prorssimo 6 luglio è stata convocata la Conferenza dei Servizi decisoria per la pubblica utilità (dopo quella di pubblico interesse dichiarata dal Comune), altro step decisivo che sarà fondamentale per arrivare a una soluzione positiva della vicenda. Se il parere dell’Università non arriverà entro il 6 luglio la Regione potrà chiedere 60 giorni di proroga, scaduti i quali dovrebbe essere convocato un commissario.