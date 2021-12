Immacolata, si accende il Natale: alberi, presepi e feste per bimbi, il programma

Tutte le iniziative dell'8 dicembre e il programma delle manifestazioni per le festività fino al 6 gennaio

Nel giorno dell’Immacolata si accende il Natale a Perugia. Nella giornata di oggi, mercoledì 8 dicembre, le accensioni dei grandi alberi e l’inaugurazione dei numerosi presepi artistici allestiti in più punti della città.

E poi le feste e le iniziative: in via dei Priori (dalle 10 alle 22), a San Sisto (tutto il giorno, dalle 16 particolari iniziative dedicate ai bambini), l’Open District in corso Garibaldi.

I presepi

Dalle 10 alle 20 si potranno visitare i presepi in via dei Priori e dalle 12 quelli nei Borghi, secondo il tour artistico organizzato dai rioni e dalle associazioni cittadine.

Alle 12 la benedizione del presepe in piazza IV Novembre. Poi, dalle 15 alle 19 il percorso della Via dei Presepi.

L’accensione degli alberi

In serata l’accensione dei grandi alberi di Natale del centro storico. Quello “fisico”, in piazza IV Novembre. E quello virtuale, l’Albero Sui Tetti, videomapping che sarà visibile da Porta Sole,dall’8 dicembre al 6 gennaio, in loop continuo, con un videomapping di 6 minuti, dalle 17.30 alle 23.