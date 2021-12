Anteprima dell’Albero Sui Tetti, acceso dall’8 dicembre GALLERY

Spettacolare la prova generale della proiezione delle opere di Dottori, visibile ogni sera fino al 6 gennaio da Porta Sole

Un colorato albero di Natale, virtuale, illuminerà i tetti della zona di corso Garibaldi. Uno spettacolo di luci che sarà visibile da Porta Sole,dall’8 dicembre al 6 gennaio, in loop continuo, con un videomapping di 6 minuti, dalle 17.30 alle 23.

L’anteprima

Martedì sera le prove generali dell’Albero Sui Tetti, alla presenza del sindaco Romizi e degli assessori Gabriele Giottoli e Luca Merli.

L’evento, promosso dalla Regione Umbria e dal Comune di Perugia, ha già incuriosito tantissimi cittadini che ne hanno apprezzato le prime anticipazioni apparse sui social e sulla stampa.

L’appuntamento ha visto la partecipazione dei rappresentanti dei vari partner coinvolti nell’iniziativa, a partire dagli Archivi Gerardo Dottori, dallo Sponsor Ufficiale Agricolus e di ATMO e Orizzonte Nove, i due soggetti che hanno ideato e organizzato il progetto, grazie anche al coinvolgimento tecnico dell’azienda Stark.

Romizi: albero originale che sarà apprezzato

“Dopo le prime convincenti prove che si sono svolte nelle ultime settimane – le parole di Romizi – si avvicina l’atteso momento dell’accensione di questo bellissimo Albero Sui Tetti, la cui originalità, sono convinto, verrà apprezzata non solo dai nostri concittadini ma anche da tutti coloro che sceglieranno Perugia come meta per le loro vacanze natalizie”.

Omaggio all’arte di Dottori

Ad aprire la preview una breve ma suggestiva pièce teatrale interpretata dall’attore Massimiliano Burini, nei panni di Gerardo Dottori, al quale è stato anche affidato il compito di accendere l’albero, con un richiamo all’epoca futurista della quale il celebre artista perugino fu tra i principali protagonisti.

Protagonista del videomapping sarà proprio una selezione di quadri di Dottori, ai quali è anche dedicata una mostra allestita presso la Sala Walter Binni, a pochi metri dall’esclusivo punto di osservazione di Porta Sole.