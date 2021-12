Mercatini di Natale, presepi, Capodanno, Befana: tutte le iniziative a Perugia fino al 6 gennaio

Il programma completo delle attività per i bambini e per le famiglie nel centro storico e nei principali quartieri del capoluogo

Con l’accensione delle luminarie in centro e l’inaugurazione dei mercatini lungo Corso Vannucci e all’interno della Rocca Paolina Perugia è entrata ufficialmente nel clima natalizio.

Arte su Palazzo dei Priori

Il video mapping proiettato su Palazzo dei Priori sarà visibile tutti i giorni dalle 17.30 alle 2 di notte e racconta di cieli stellati, sentimenti trasfigurati e religiosità natalizia espressi con linguaggio futurista, puramente astratto, ma anche con quello più immediato della figurazione. La immagini proiettate su Palazzo dei Priori sono tratte dal repertorio di Dottori: Stagioni nel bosco, inverno, 1939; Tramonto lunare 1930, Astri, metà anni Quaranta, Il canto dell’usignolo 1925, Fuo- chi sull’isola, 1936, Gialli violetti, 1923, Gli amanti 1907, Presepe di Greccio, metà anni Cinquanta.

La Cattedrale

Dal 9 dicembre verrano anche proiettate sulla Cattedrale le immagini della grafica realizzata dagli studenti dell’Istituto Italiano del Designer che hanno lanciato il claim “A Natale con noi – Perugia, la festa è insieme”, valorizzando il simbolo dell’albero e i monumenti cittadini più importanti.

I mercatini

Saranno aperti fino al 26 dicembre i mercatini allestiti dal Consorzio Perugia in Centro, con produzioni artigianali di qualità, addobbi natalizi, artigianato creativo, enogastronomia tradizionali (ingresso gratuito nei seguenti orari: lunedì-venerdì 10.00–19.00; sabato, domenica e festivi: 10.00–20.00; 25 dicembre 15.30–20.00. (Tutte le informazioni sul sito web www.nataleallarocca.it).

I mercatini sono stati allestiti anche su Corso Vannucci, piazza della Repubblica e piazza Matteotti (dal 4 dicembre al 9 gennaio) con artigianato nazionale e internazionale, decorazioni e addobbi natalizi, giocatoli e prodotti tipici (ingresso gratuito tutti i giorni 10-20; 25 dicembre 15.30–20.00).

Domenica 5 dicembre

Il 5 dicembre itinerario guidato al Nobile Collegio della Mercanzia e al Nobile Collegio del Cambio e a Palazzo dei priori (Civitas Perugina). Ingresso ridotto ai Musei civici di Palazzo della Penna e alla Cappella di San Severo (tel. 075-5728599). Appuntamenti che si ripeteranno anche nei giorni 11, 12, 18 e 19 dicembre.

L’8 dicembre si accendono gli Alberi

Il prossimo appuntamento è per l’8 con l’Accensione dei due alberi: quello posizionato come da tradizione in piazza IV Novembre alto 18 metri e decorato con sfere illuminate e, alla base, da strutture che richiamano pacchi regalo e quello sui tetti a Porta Sole.

Il programma prevede l’esibizione del coro Montessori (ore 16.30) e della Filarmonica di Pila (ore 16.45), l’accensione dell’albero in piazza IV Novembre alle 17 e alle 17.30 toccherà all’Albero sui tetti, L’Ast Christmas, a Porta Sole, ideato dal Comune di Perugia e da Atmo che proietterà sui tetti di corso Garibaldi, con una estensione record, i capolavori di Dottori conservati a Palazzo della Penna.

Corso Garibaldi

Dall’8 dicembre Open District a Corso Garibaldi: musica, cinema, incontri e street food.

I presepi

Numerosi i presepi allestiti in più punti di Perugia.

Alle ore 12 dell’8 dicembre sarà benedetto il Presepe allestito nella Cattedrale di San Lorenzo.

La zona da Porta S. Antonio a Porta Pesa si trasforma nella via dei presepi (con 10 presepi artistici) visitabili dall’8 dicembre al 6 gennaio dalle 15.30 alle 19 a cura dell’Associazione Borgo S. Antonio Porta Pesa.

Al Borgo Bello presepe vivente itinerante nelle cinque vie dei monasteri. Le rappresentazioni, con inizio in via Giulia, si terranno il 26 dicembre, il 2 e 6 gennaio, dalle 16 alle 19.

Il Rione di Porta Eburnea propone il Presepe Napoletano nella chiesa di Santa Giuliana (visite a numero chiuso, per prenotazioni 3496432386).

L’Associazione Priori propone musei in alcuni dei luoghi più belli di Perugia, tra cui il Pozzo Etrusco e la Torre degli Sciri.

L’Associazione Vivi il Borgo ha realizzato il presepe a Monteripido, oltre a varie installazioni artistiche.

Dal 12 dicembre i laboratori del Post

Dal 12 dicembre prederanno il via i laboratori del Post in piazza del Melo, oltre alle attività di Agenda Urbana che, grazie ad una convenzione con Sipa, si potranno ottenere sconti del 40% sulla tariffazione oltre altri già previsti.

Capodanno

Il 31 dicembre Capodanno in centro con la Marching Band, fuochi d’artificio e artisti di strada organizzato da Dharma. Verranno anche consegnate 15mila card che daranno diritto a offerte in vari esercizi.

La Befana

Il 6 gennaio la Motobefana (a cura di Uips e MototurismoUmbria) arriverà alle 10 in piazza IV Novembre. Alla Perugina arriverà la Befana del Vigile mentre al PalaBarton quella sui pattini. A cura del Camep la rievocazione della Befana del Vigile con arrivo alle 11.30 in piazza IV Novembre con Auto e Moto d’ecpoca per la 21esima rievocazione storica dell’iniziativa.

Alle 17 al Santa Giuliana la Befana, aiutata dai vigili del fuoco, scenderà dal campanile e consegnerà ai bambini le calze della Perugina.

La serata si concluderà con la cena della Befana in centro s torico.

Fuori dal centro

Iniziative anche a Madonna Alta (anche con il laboratorio natalizio al Cva La Piramide), Ponte della Pietra, Fontivegge. E poi il Natale a San Sisto con Perugia City Lab. Che cura anche i mercatini al Parco Chico Mendez. Sempre a San Sisto, laboratorio di cucina natalizia “Le mani in pasta”. Il 6 gennaio i Re Magi arriveranno a Ferro di Cavallo.