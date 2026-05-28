Farmaci, Pavesi "Lavoriamo per un rapporto forte tra Aifa e le regioni" - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) – “Una politica sull’investimento e sulla spesa del farmaco non può prescindere da un rapporto tra l’AIFA e le regioni. Per troppo tempo si è lavorato per compartimenti stagni, oggi capiamo che il governo della spesa e il miglioramento dell’innovazione al letto del paziente non può non avvenire attraverso AIFA con un rapporto forte con le regioni. La Sicilia, come altre regioni, sta facendo un lavoro importante, anche se ha dei fronti di criticità che si possono risolvere solo lavorando insieme”. Lo ha detto Giovanni Pavesi, direttore amministrativo di AIFA intervenuto a margine dell’evento “La Roadmap dell’Appropriatezza: la medicina di precisione tra innovazione e pratica regionale” organizzato a Palermo dal’AIFA e con il patrocinio dell’ARS.

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