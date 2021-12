Da sabato sera le luminarie in corso Vannucci | L'8 dicembre l'accesnione degli alberi, tra cui quello visibile da Porta Sole

Da Palazzo dei Priori all’Albero sui tetti, si accende il Natale in centro. Sanato 4 dicembre alle ore 17 accensione delle luminarie in corso Vannucci e nelle vie limitrofe. Dalle ore 17.15 sarà visibile il videomapping su Palazzo dei Priori dal titolo Natura d’inverno e cieli stellati che raccontano il Natale nella pittura di Gerardo Dottori.

Alle ore 17.30 taglio del nastro dei mercatini alla Rocca Paolina e alle ore 18 il concerto di Re.leg.art alla Sala dei Notari.

Accensione degli alberi

L’8 dicembre l’accensione degli alberi. Quello posizionato come da tradizione in piazza IV Novembre quest’anno è alto 18 metri, decorato con sfere illuminate e, alla base, da strutture che richiamano pacchi regalo. Sarà acceso alle ore 17, dopo l’esibizione del coro Montessori (ore 16.30) e della Filarmonica di Pila (ore 16.45). Tutto a cura del Consorzio Perugia in Centro, che ha riproposto anche gli eleganti alberelli in corrispondenza degli ingressi dei negozi e la filodiffusione con canzoni natalizie lungo corso Vannucci.

Alle 17.30 a Porta Sole toccherà all’Albero sui tetti, L’Ast Christmas, ideato da Comune e Atmo e proiettato sui tetti di corso Garibaldi con una estensione record: saranno capolavori di Dottori conservati a Palazzo della Penna a comporre la forma di un abete luminoso.