Immacolata, Gianni Morandi a Spello per le specialità umbre

Ha scelto una giornata piovosa ma non è mancato ad ammirare la bellezza dell’Umbria. Dopo Francesco Totti e Ilary Blasi di questa estate, a Spello nel pomeriggio è spuntato Gianni Morandi, non nuovo a comparsate in Umbria. La sua presenza è stata documentata sui social, con l’immancabile foto di Anna, lungo la principale via della città, bagnata dalla pioggia ma sempre particolarmente caratteristica. Morandi a Spello ha scelto un noto ristorante, già scelto dagli altri vip che erano passati per Spello, per un pranzo basato sulle specialità umbre.