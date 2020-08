Vip in Umbria per l'estate, avvistato anche Antonello Venditti

Si allunga l’elenco dei vip che, in questa estate post covid, hanno soggiornato in Umbria per qualche giorno. Dopo Francesco Totti e Ilary Blasi, Luca Capuano a Rasiglia, Matteo Viviani a Gubbio, Martina Colombari ad Assisi e Checco Zalone proprio a Foligno, un nuovo vip fa capolino da Cucinaa, il noto locale dello chef Marco Gubbiotti. E’ il turno di Antonello Venditti, celebre cantante romano, avvistato mercoledì.

Una vera e propria sfilata, che rende l’idea di quanto l’Umbria sia andata bene sul fronte turistico in questa estate segnata dall’incertezza relativa ai contagi.