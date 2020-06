Umbria presa d’assalto dai vip: Luca Capuano a Rasiglia con la famiglia

Il cuore verde d’Italia preso d’assalto dai vip. Oggi Francesco Totti e Ilary Blasy a Spello. Nei giorni scorsi Luca Capuano a Rasiglia. Un altro volto noto del piccolo schermo ha fatto capolino dunque tra le bellezze dell’Umbria. Si tratta dell’attore noto al grande pubblico per aver interpretato Adriano Riva in Centrovetrine e Edoardo Monforte ne “Le tre rose di Eva”. Meta del suo soggiorno, documentato dalle foto sui social, la ‘Venezia dell’Umbria’. Rasiglia, scelta da Capuano per un breve soggiorno che ha privilegiato i piccoli centri, è da sempre un’attrazione di punta per il turismo della regione e, in questa fase post covid, si conferma una grande risorsa.