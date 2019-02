Il S.Tenente Valter Crosti è il nuovo Comandante della 1^ Sezione del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Perugia

Il S. Tenente Valter Crosti, proveniente dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Spoleto è il nuovo Comandante della 1^ Sezione del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Perugia.

L’Ufficiale, nato a Roma nel 1962, ha conseguito la Laurea in Scienze dell’Amministrazione – curriculum operatore giudiziario – presso l’Università di Siena.

Arruolato nel 1982, quale allievo Carabiniere, ha fatto le prime esperienze professionali in Stazioni della provincia di Terni per poi, nel 1984, frequentare il 37° corso biennale Sottufficiali.

Promosso Vicebrigadiere nel 1986 è stato destinato alla Stazione di Pisa Porta a Mare e nel 1988 ha ricoperto l’incarico di addetto al Nucleo Informativo del Gruppo di Pisa.

A partire dal 1992, trasferito a Spoleto, nel tempo, ha ricoperto diversi incarichi, ovvero di addetto e Comandante in sede vacante del Nucleo Operativo e Radiomobile, di Comandante della Stazione capoluogo e quello, ancora più delicato, di Responsabile dell’Aliquota Carabinieri presso la Procura della Repubblica, presso il Tribunale spoletino.

Dal 2004, e per cinque anni, ha prestato servizio alla 2^ Sezione del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Roma, dove ha fornito un concreto e valido contributo a complesse ed articolate indagini, in particolare nel settore della Pubblica Amministrazione, tra cui, su tutte, quella relativa alla Sanità nel Lazio (Indagine Lady Asl), avente ad oggetto un sistema di corruzione, i cui soggetti attivi erano anche funzionari pubblici delle ASL della Capitale, attraverso il quale si favoriva un’indebita erogazione di danaro pubblico, per milioni di euro, a società fantasma, riconducibili a due imprenditori romani.

Nel novembre 2018, nominato sottotenente, ha frequentato il 2° corso informativo per Ufficiali del Ruolo Straordinario presso la Scuola Ufficiali di Roma, prima dell’importante incarico presso la struttura investigativa del Comando Provinciale Carabinieri di Perugia.

