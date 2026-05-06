Giornata Europea Sicurezza Stradale, Mit apre le porte ai giovani di “On the Road” - Tuttoggi.info

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Giornata Europea Sicurezza Stradale, Mit apre le porte ai giovani di “On the Road”

ItalPress

Giornata Europea Sicurezza Stradale, Mit apre le porte ai giovani di “On the Road”

Mer, 06/05/2026 - 16:02

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ROMA (ITALPRESS) – Non solo teoria, ma esperienza concreta. In occasione della Giornata europea della sicurezza stradale, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, hanno incontrato al MIT i ragazzi coinvolti nel progetto “On the Road”.

Si tratta di un percorso di educazione stradale e alla legalità fortemente voluto dai due ministri, che lo scorso ottobre hanno firmato un protocollo nazionale con l’associazione Ragazzi On the Road APS per sperimentare il modello in almeno dieci città nell’arco di due anni.

Il progetto punta a rendere i giovani protagonisti di un’esperienza diretta sul campo, attraverso turni reali al fianco delle Forze dell’ordine, per comprendere da vicino il valore delle regole, della responsabilità e della prevenzione. L’obiettivo è rafforzare una mobilità più sicura, consapevole e responsabile, attraverso educazione, collaborazione istituzionale e partecipazione attiva dei territori.

Nel corso della mattinata, i ragazzi hanno avuto l’occasione di confrontarsi direttamente con i ministri, alla presenza delle autorità e delle Forze dell’ordine coinvolte nel progetto. Un dialogo aperto, senza filtri, su temi concreti: distrazioni alla guida, comportamenti pericolosi, rispetto delle regole e importanza di scelte consapevoli nella vita quotidiana.
L’iniziativa conferma il valore dell’educazione come leva essenziale per ridurre gli incidenti, salvare vite e costruire una nuova cultura della strada, fondata su attenzione, responsabilità condivisa e prevenzione.

“Aprire le porte del MIT significa avvicinare le istituzioni ai giovani, ascoltarli e renderli parte attiva del cambiamento. Perchè sono proprio loro i protagonisti della mobilità di oggi e di domani”, si legge in una nota congiunta del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del ministero dell’Interno.

La mattinata si è conclusa con l’incontro tra i ministri, i partecipanti e le diverse componenti operative coinvolte, insieme ai mezzi e ai veicoli utilizzati quotidianamente nelle attività di controllo, prevenzione e sicurezza sulla strada.

– Foto ufficio stampa ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –

(ITALPRESS).

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