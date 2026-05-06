25 aprile, Fontana "Spiace che Consiglio Regionale non abbia colto opportunità" - Tuttoggi.info

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25 aprile, Fontana “Spiace che Consiglio Regionale non abbia colto opportunità”

ItalPress

25 aprile, Fontana “Spiace che Consiglio Regionale non abbia colto opportunità”

Mer, 06/05/2026 - 15:03

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MILANO (ITALPRESS) – “Mi dispiace che il Consiglio Regionale non abbia utilizzato quella opportunità per ribadire i principi di libertà e di democrazia che sono i veri valori del 25 aprile. I fatti del 25 aprile avrebbero dovuto essere stigmatizzati da tutti. Il fatto di venire meno a quel principio di democrazia che dovrebbe essere il principale insegnamento del 25 aprile è qualcosa di grave. Per cui che siano stati commessi oggettivamente degli errori è un dato di fatto”. Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana margine di un evento rispondendo ai giornalisti in merito alle divisioni di ieri in consiglio regionale sulla mozione presentata dal centrodestra per condannare gli episodi di antisemitismo e intolleranza avvenuti durante la festa della Liberazione. La mozione alla fine è passata con i soli voti della maggioranza, mentre le opposizioni non hanno partecipato al voto.

xh7/trl/mca1

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