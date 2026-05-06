Ad Assisi il convegno “Rivotorto nell’identità evangelica di Francesco e dei suoi primi frati” - Tuttoggi.info

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Ad Assisi il convegno “Rivotorto nell’identità evangelica di Francesco e dei suoi primi frati”

Redazione

Ad Assisi il convegno “Rivotorto nell’identità evangelica di Francesco e dei suoi primi frati”

Mer, 06/05/2026 - 14:08

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Nell’ambito delle celebrazioni per l’ottavo centenario della morte di san Francesco d’Assisi, la comunità di Rivotorto di Assisi promuove un convegno dedicato all’identità storica, culturale e spirituale del Santuario del Sacro Tugurio, dal titolo “Rivotorto nell’identità evangelica di Francesco e dei suoi primi frati”.

L’incontro è in programma sabato 9 maggio 2026 alle ore 16 presso lo stesso Santuario e rappresenta un’importante occasione di approfondimento e riflessione su uno dei luoghi più significativi delle origini del francescanesimo.

Il Santuario-parrocchia del Sacro Tugurio custodisce infatti la memoria della prima “sede” della comunità minoritica di san Francesco e dei primi compagni. È proprio a Rivotorto che, tra il 1208 e il 1211, si collocano i primi passi dell’esperienza francescana, segnata da tre elementi fondamentali: la vita fraterna, il Vangelo come forma di vita e la prossimità verso gli ultimi, in particolare nel servizio ai lebbrosi.

Il convegno nasce con l’obiettivo di fare il punto sulle conoscenze storiche relative a questo periodo e, allo stesso tempo, di rafforzare il senso di appartenenza della comunità locale, profondamente segnata dalla presenza di Francesco.

Dopo i saluti di fra Marco Moroni, OFMConv, Custode del Sacro Convento, e Valter Stoppini, Sindaco di Assisi, l’introduzione sarà affidata a fra Domenico Paoletti, OFMConv, parroco di Rivotorto.

A seguire, offriranno il loro contributo tre fra i maggiori studiosi del francescanesimo delle origini: fra Pietro Maranesi, OFMCap, con un intervento su “L’incontro decisivo con i lebbrosi”; monsignor Felice Accrocca, vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno, che approfondirà “Il ‘Propositum vitae’: il Vangelo come Regola di vita”; Grado Giovanni Merlo, con una relazione su “Frate Francesco e i suoi ‘fratres’ a Rivotorto”. L’incontro sarà moderato dal filosofo Paolo Capitanucci.

L’iniziativa intende inoltre valorizzare (in prospettiva di recupero, conservazione e fruizione) la vicina Chiesa di Santa Maria Maddalena (XII secolo), luogo legato all’incontro di Francesco con i lebbrosi che fu l’evento decisivo nel suo cammino evangelico.

Tra gli obiettivi del convegno vi è anche la pubblicazione degli Atti, che daranno avvio a una nuova collana di studi, i Quaderni del Tugurium, contribuendo così alla riscoperta e alla riqualificazione del luogo.

La parrocchia di Rivotorto, unica nel territorio di Assisi a essere intitolata a San Francesco, si conferma così luogo vivo di memoria e di ricerca, capace di coniugare tradizione e approfondimento culturale.

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