Rubato il pulmino dei ragazzi autistici, raccolta fondi per ricomprarlo - Tuttoggi.info

E’ caccia agli ignoti che hanno rubato un pulmino utilizzato dall’associazione, con sede a Marsciano, TMA Prendimi per mano, che si occupa di bambini e ragazzi con disturbo del neurosviluppo. Il furto è avvenuto circa una settimana fa ad Assisi, più precisamente al parcheggio di un locale nella zona di via dei Mugnai a Santa Maria degli Angeli. Si tratta di un Fiat Ducato da 9 posti, targato FL295SN.

Dall’associazione, però, non si sono persi d’animo e nel giro di una manciata di giorni hanno lanciato una raccolta fondi attraverso la piattaforma Gofundme. L’obiettivo è quello di raccogliere 30mila euro per l’acquisto di un nuovo pulmino: in 4 giorni si sono registrate già oltre 100 donazioni per un totale di oltre 5mila euro.

Dall’associazione TMA Prendimi per mano spiegano pubblicamente: “Ci hanno rubato il pulmino. Non era solo un mezzo, ma quello che permetteva a tanti bambini e ragazzi autistici di muoversi, uscire, partecipare, vivere. Non abbiamo grandi fondi. Siamo famiglie, operatori e bambini – scrivono i promotori – che ogni giorno provano a conquistarsi un pezzo di mondo. Per questo abbiamo deciso di fare una cosa semplice: riprendercelo. Servono 30mila euro per acquistare un mezzo da nove posti e rimettere tutto in moto. Per qualcuno quel pulmino è il mondo. Certe cose non dovrebbero fermarsi. E invece si fermano. A meno che qualcuno non faccia qualcosa. Noi abbiamo iniziato”.